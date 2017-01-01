Прокуратура підготувала підозру «викрадачам» Гончаренка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найближчими днями відносно трьох фігурантів справи буде обрано запобіжний захід

У прокуратурі Одеської області підготували підозру трьом затриманим підозрюваним у викрадені нардепа Олексія Гончаренка. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Одеські правоохоронці затримали трьох осіб, яких підозрюють у викрадені депутата Гончаренка. Серед затриманих – депутат Лиманської районної ради Одещини Олександр Кушнарьов та колишній військовослужбовець.

Сьогодні слідчі прокурати підготували підозру щодо скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 346 КК України.

Найближчими днями відносно трьох фігурантів справи буде обрано запобіжний захід, щодо Кушнарьова та інших членів злочинного угруповання.

Як повідомлялося, СБУ інсценувало викрадення нардепа з метою впіймати злочинців.

Раніше стало відомо, що невідомі викрали народного депутата від Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка.

За фактом викрадення Гончаренка було відкрито кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі».

Парламентарі ж по-різному оцінили інформацію про викрадення нардепа. Береза висловив сумнів з приводу того, що Гончаренка насправді викрали, а Ар'єв стверджував, що підстави для нападу на нардепа «були у багатьох».

Читайте також матеріал «Главкома» «Своєчасне «викрадення» Гончаренка. Трилер чи бульварна комедія?»