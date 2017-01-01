Прокуратура підозрює чиновників «Укрзалізниці» у привласненні 14 млн грн

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«Укрзалізниця»

Збитки завдано шляхом викупу акцій ПАТ «СК «Інтер-Поліс»

Прокуратура Києва підозрює посадовців ПАТ «Українська залізниця» у завданні збитків компанії шляхом викупу акцій ПАТ «СК «Інтер-Поліс», сума шкоди оцінюється в 14,18 млн грн. Про це стало відомо з ухвали Печерського районного суду Києва, куди слідчий звернувся із клопотанням у рамках кримінального провадження №42016100000000961.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 квітня 2010 року «СК «Інтер-Поліс» було визнано переможцем тендера УЗ щодо страхування пасажирів від нещасних випадків на маршрутах приміських та швидкісних потягів. Прокуратура підозрює, що керівництво УЗ могло з метою отримання вигоди сприяти перемозі фірми. Адже більшість її конкурентів на тендері мали ширшу мережу регіональних філій, більшу кількість працівників, суму статутного капіталу та страхового фонду, їхні страхові ризики були розміщені в іноземних провідних компаніях та установах.

Слідчі підозрюють, що, можливо, з метою легалізації перемоги страхової компанії на тендері УЗ прийняла рішення про участь у допемісії «СК «Інтер-Поліс», яку в середині квітня 2016 року оголосили акціонери. Емісія була запланована у кількості 29 341 штука акцій на загальну суму 8,80 млн грн. Номінальна вартість однієї акції становила 300 грн. Але незалежним оцінювачем вартість акцій для їхнього розміщення була визначена дорожче – 783,18 грн/шт., загальна вартість емісії була збільшена до 22,97 млн грн. У прокуратурі підозрюють, що незалежний оцінювач міг безпідставно підвищити ціну.

У кінці липня того року УЗ без погодження з Кабміном викупила всю додаткову емісію. Таким чином, вважають у прокуратурі, компанії, можливо, завдано збитків на 14,18 млн грн.

У суді слідчий клопотав про доступ до документів про підготовку та проведення емісії «СК «Інтер-Поліс», які зберігаються в Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Раніше прокуратура звернулася з аналогічним проханням до самої НКЦПФР, але отримала відмову через конфіденційність інформації. Суд це клопотання задовольнив.