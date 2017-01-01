Прокуратура підозрює службовця академії наук у дерибані землі на 21 млн

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Дерибан землі у Києві

Обвинувальний акт відносно службовця скеровано до Шевченківського райсуду столиці

У Києві судитимуть керуючого справами Національної академії наук України, можливі зловживання якого завдали 21,7 млн грн збитків.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

Завершено та скеровано до суду обвинувачення у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) стосовно керуючого справами Національної академії наук України.



За версією прокуратури, у 2014 році службовець академії без проведення обов’язкової незалежної оцінки вартості майна, в порушення норм чинного законодавства України та своїх службових повноважень підписав мирову угоду щодо передачі частки нерухомості, побудованої на земельній ділянці НАН України, розташованої на вул. Васильківській у Голосіївському районі столиці, безпідставно при цьому змінивши предмет позову.



Відповідно до висновку судово-економічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, внаслідок зловживань службовця академії завдано збитків на суму понад 21,7 млн гривень.



Наразі обвинувальний акт відносно службовця скеровано до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті.



За скоєне підозрюваному загрожує від трьох до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.