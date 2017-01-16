Прокуратура Південної Кореї видала ордер на арешт віце-голови Samsung

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Лі Чже Ен проходить в якості підозрюваного у справі про корупційний скандал навколо колишнього президента країни

Прокуратура Південної Кореї видала ордер на арешт віце-голови компанії Samsung Electronics Лі Чже Ена, який проходить в якості підозрюваного у справі про корупційний скандал навколо колишнього президента країни Пак Кин Хе, повідомляє «Ренхап».

За даними агентства, Лі Чже Ен підозрюється в тому, що компанія Samsung в 2015 році підписала контракт більш ніж на $ 18 млн з компанією, яка базується в Німеччині, за фактом належить центральній фігурантці корупційного скандалу Цой Сун Сіль, що є наближеною до президента Пак Кин Хе.

Крім того, державний пенсійний фонд під тиском адміністрації президента надав підтримку злиття двох компаній. Відзначається, що главі фонду Мун Хен Пхе також пред'явлені звинувачення в корупції.