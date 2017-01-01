Прокуратура Польщі викликала на допит Дональда Туска

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Дональд Туск

Дональд Туск повинен прийти на допит в прокуратуру Польщі у справі про співпрацю розвідслужб зі спецслужбами іншої країни

Окружна прокуратура Варшави викликала на допит голову Європейської ради Дональда Туска на середу, 15 березня, у зв'язку зі справою проти колишніх співробітників спецслужб, передає Reuters.

Як заявив прокурор Міхал Дзеканскі, Дональд Туск був викликаний в якості свідка у справі проти екс-керівників військових контррозвідувальних служб, «яким було пред'явлено звинувачення у співпраці зі спецслужбами іншої країни без дозволу прем'єр-міністра».

Як зазначив прокурор, даний виклик є обов'язковим. Але, за словами прес-секретаря Туска, він не буде доступний до 15 березня через зобов'язань в Європейському парламенті.

Як відзначають польські ЗМІ, розслідування зосереджене на співпраці польських розвідслужб з Росією, у тому числі по обміну інформацією про катастрофу літака Ту-154 під Смоленськом з президентом Польщі на борту. Тоді Туск був прем'єр-міністром Польщі.

Як повідомлялось, 27 з 28 глав держав і урядів країн-членів Європейського Союзу в ході саміту ЄС переобрали Туска головою Європейської ради на другий термін.

59-річний польський політик, екс-прем'єр-міністр Польщі Туск буде займати посаду голови Європейської ради до 2019 року. Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло напередодні саміту Євросоюзу написала лист лідерам ЄС із закликом відмовитися від підтримки кандидатури Туска на його переобрання. За її словами, Туск, перебуваючи на посаді глави Євроради, «грубо порушив» принципи політичного нейтралітету і втрутився у внутрішні справи Польщі. Зокрема, критика на його адресу пов'язана з тим, що Туск фактично висловився на підтримку введення Брюсселем санкцій проти Варшави у зв'язку з виконуваними в її адресу звинувачення у відмові дотримуватися «верховенство закону і стандартів демократії».

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