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    Прокуратура порушила справу через спалах ботулізму

    • Сьогодні, 20:01
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    <span lang="UK">Спалах ботулізму в Україні</span>
    Спалах ботулізму в Україні

    Прокуратура встановила, що рибна продукція одного із підприємств Світловодська ймовірно стала причиною захворювання декількох людей на ботулізм на Київщині та Херсонщині

    Винних у спалаху ботулізму встановлюватимуть у рамках досудового розслідування, яке проводитиме прокуратура Кіровоградської області

    Про це повідомляє прес-центр обласної прокуратури.

    Прокуратура встановила, що рибна продукція одного із підприємств Світловодська ймовірно стала причиною захворювання декількох людей на ботулізм на Київщині та Херсонщині.

    Нині таку продукцію знято з реалізації, її виробництво призупинено до з’ясування обставин, а органами контролю відібрано зразки для лабораторних досліджень.

    Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії. Досудове розслідування триває.

    Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

    У прокуратурі зазначають, що санкція статті, за якою розпочато кримінальне провадження, передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

    Нагадаємо, раніше кияни отруїлися рибою з супермаркету, один чоловік помер.

    У Києві після цього заборонили продавати в'ялену рибу.

    31 травня у Херсоні жінка 1986 року народження захворіла на ботулізм після того, як з'їла в'ялену рибу.

    Сьогодні стало відомо, що у Києві виявили новий випадок захворювання на ботулізм.

     

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