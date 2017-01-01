Прокуратура порушила справу через спалах ботулізму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спалах ботулізму в Україні

Прокуратура встановила, що рибна продукція одного із підприємств Світловодська ймовірно стала причиною захворювання декількох людей на ботулізм на Київщині та Херсонщині

Винних у спалаху ботулізму встановлюватимуть у рамках досудового розслідування, яке проводитиме прокуратура Кіровоградської області

Про це повідомляє прес-центр обласної прокуратури.

Прокуратура встановила, що рибна продукція одного із підприємств Світловодська ймовірно стала причиною захворювання декількох людей на ботулізм на Київщині та Херсонщині.

Нині таку продукцію знято з реалізації, її виробництво призупинено до з’ясування обставин, а органами контролю відібрано зразки для лабораторних досліджень.

Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії. Досудове розслідування триває.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

У прокуратурі зазначають, що санкція статті, за якою розпочато кримінальне провадження, передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, раніше кияни отруїлися рибою з супермаркету, один чоловік помер.

У Києві після цього заборонили продавати в'ялену рибу.

31 травня у Херсоні жінка 1986 року народження захворіла на ботулізм після того, як з'їла в'ялену рибу.

Сьогодні стало відомо, що у Києві виявили новий випадок захворювання на ботулізм.