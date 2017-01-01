Прокуратура порушила справу через спалах ботулізму
- Сьогодні, 20:01
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Прокуратура встановила, що рибна продукція одного із підприємств Світловодська ймовірно стала причиною захворювання декількох людей на ботулізм на Київщині та Херсонщині
Винних у спалаху ботулізму встановлюватимуть у рамках досудового розслідування, яке проводитиме прокуратура Кіровоградської області
Про це повідомляє прес-центр обласної прокуратури.
Прокуратура встановила, що рибна продукція одного із підприємств Світловодська ймовірно стала причиною захворювання декількох людей на ботулізм на Київщині та Херсонщині.
Нині таку продукцію знято з реалізації, її виробництво призупинено до з’ясування обставин, а органами контролю відібрано зразки для лабораторних досліджень.
Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії. Досудове розслідування триває.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
У прокуратурі зазначають, що санкція статті, за якою розпочато кримінальне провадження, передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Нагадаємо, раніше кияни отруїлися рибою з супермаркету, один чоловік помер.
У Києві після цього заборонили продавати в'ялену рибу.
31 травня у Херсоні жінка 1986 року народження захворіла на ботулізм після того, як з'їла в'ялену рибу.
Сьогодні стало відомо, що у Києві виявили новий випадок захворювання на ботулізм.