Прокуратура повернула будинок Сікорського до державної власності

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У планах – не лише відтворити квартиру Сікорського, а й створити в будинку музей повітроплавства України

У військовій прокуратурі заявляють про повернення до державної власності будинку авіаконструктора Ігоря Сікорського.

Як повідомляє прес-служба відомства, прокуратура виконала рішення Київського апеляційного господарського суду, який 21 червня 2016 року залишив без змін рішення суду першої інстанції та задовольнив позовні вимоги щодо повернення будівлі до державної власності.

У прокуратурі зазначають, що історичну будівлю повернули державі шляхом підписання держпідприємством Міністерства оборони «Готель Козацький» акта прийому-передачі.

У 2000 році «Готель «Козацький» та міжнародний благодійний фонд «Музей історії повітроплавання і авіації імені Сікорського» уклали договір оренди нежитлової триповерхової будівлі площею 1460 квадратних метрів, яка розташована на вулиці Ярославів Вал у Києві, де народився і виріс всесвітньовідомий авіаконструктор Ігор Сікорський.

У прокуратурі зазначають, що за умовами договору орендар мав відремонтувати та забезпечити охорону будівлі, але впродовж 15 років міжнародний благодійний фонд утримував будівлю з порушеннями вимог санітарного стану, що призвело до знищення споруди.

Співзасновником міжнародного благодійного фонду «Музей історії повітроплавання і авіації імені Сікорського» є нині покійна мати Нестора Шуфрича – Марія Шуфрич.

Раніше у Міноборони заявляли про намір включити будинок Сікорського до складу Національного військово-історичного музею, у планах – не лише відтворити квартиру Сікорського, а й створити в будинку музей повітроплавства України.

Ігор Сікорський – відомий український та американський інженер, авіаконструктор. Він проживав з родиною у будинку за адресою: вулиця Ярославів Вал, 15-б. Будинок родини Сікорських було збудовано у 1903 році на кошти батька майбутнього авіаконструктора – лікаря-психіатра Івана Сікорського.

Джерело: Радіо Свобода