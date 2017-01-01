Прокуратура просить Януковича визначитися, чи хоче він суду присяжних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Янукович

до 29 травня у Януковича є час для прийняття такого рішення

Прокурор Військової прокуратури Генпрокуратури України Руслан Кравченко закликав екс-президента Віктора Януковича до 29 травня повідомити своє рішення щодо можливості проведення суду присяжних у справі про вчинення ним державної зради. Про це він заявив сьогодні у коментарі журналістам.

«Він, якщо хоче, то до 29 травня у нього є час для прийняття такого рішення», - сказав Кравченко.

Прокурор уточнив, що для того, аби повідомити про прийняте рішення, Януковичу достатньо передати відповідного листа через своїх адвокатів. «Тільки він може прийняти це рішення, і ми побачимо, чи злякається Янукович суду присяжних чи ні, щоб не тільки суд, але й представники українського суспільства прийняли рішення, чи винен він, чи ні. Якщо він не скористається цим правом, я вважаю, що цей суд у цьому складі може прийняти справедливе рішення», - зазначив Кравченко.

Також він пояснив, що, у разі прийняття Януковичем рішення про суд присяжних, його справу розглядатиме двоє професійних суддів і троє визначених присяжних.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва переніс підготовче засідання у справі Януковича на 29 травня.

Під час засідання 18 травня обвинувачення попросило суд дати дозвіл на заочний судовий процес над Януковичем.

28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ККУ.

20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Джерело: УНІАН