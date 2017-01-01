Прокуратура проводить обшуки у Житомирській міськраді

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Обшуки пов’язані із затриманням на хабарі керівника одного із комунальних підприємств міста

Обшук проводять у Житомирській міській раді, цю інформацію підтвердила керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, пише УНН.

Обшуки проводяться слідчими Житомирської прокуратури і пов’язані із затриманням на хабарі керівника одного із комунальних підприємств міста.

Слідчі працюють у рамках досудового розслідування по цій справі, аби встановити причетність або ж непричетність інших посадовців Житомирської міської ради.

За інформацією ЗМІ, заступника директора одного із комунальних підприємств Житомира затримали на хабарі у 20 тис. грн. Таку суму посадовець вимагав у директора товариства з обмеженою відповідальністю за залучення його до виконання субпідрядних робіт на об’єктах комунальної власності, які мали проводитися за кошти міського бюджету.

«У понеділок, 13 березня 2017 року, у ході проведення слідчих дій, близько 16 год, на території Житомирського парку культури та відпочинку ім. Гагаріна у м. Житомирі, слідчими прокуратури області спільно із спецпідрозділом «К» регіонального Управління СБУ, затримано заступника директора комунального підприємства під час одержання ним неправомірної вигоди на суму 20 тис грн. Неправомірну вигоду вилучено», — повідомляють у прокуратурі.

Наразі вирішується питання про відсторонення посадовця від посади та обрання йому міри запобіжного заходу.