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    Прокуратура розслідує вчорашні обстріли в Авдіївці

    • Сьогодні, 10:35
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    Наразі вже зафіксовано 28 руйнувань житлових будівель

    Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом вчорашнього обстрілу в Авдіївці. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

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    Так, прокуратура Донеччини розпочала розслідування обстрілів Авдіївки, які відбувались вчора. Відомості про них внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) КК України.

    Так, ввечері 2 лютого, під час артобстрілу м. Авдіївки бойовиками терористичної організації так званої ДНР, снаряд потрапив у житловий 5-поверховий будинок, в наслідок чого загинула місцева мешканка 1980 року народження. Пошкоджено газову трубу та вибито шибки.

    В наслідок чергового обстрілу осколкові поранення дістав іноземний журналіст — громадянин Великобританії 1983 року народження.

    Наразі вже зафіксовано 28 руйнувань житлових будівель. Кількість загиблих та потерпілих уточнюється.

    Як повідомлялося, російська сторона в СЦКК знову надала письмові гарантіїприпинення вогню в районі пориву ЛЕП біля Авдіївки

    Нагадаємо, пораненого 2 лютого під час обстрілу в Авдіївці співробітника ДСНС Дмитра Третейкіна було прооперовано, нині він у тяжкому стані.

    Як відомо, протягом минулої доби, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинули, 17 – поранено. 

    Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

    В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

    До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

    Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

    Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

    ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. 

    Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

    В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.

    Читайте також статтю «Главкома»: «Дмитро Тимчук: Єдиний ефективний спосіб припинити обстріл Авдіївки – силовий»

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