Прокуратура розслідує загибель військового на полігоні у Житомирській області

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У госпіталі помер військовий, який отримав на початку цього тижня поранення під час бойових навчань

Військова прокуратура розслідує загибель військовослужбовця на полігоні в Житомирській області, повідомили 19 лютого у прес-службі військової прокуратури Житомирського гарнізону.

«У госпіталі помер військовий, який отримав на початку цього тижня поранення під час бойових навчань на військовому полігоні у Житомирській області», – повідомили в прокуратурі, додавши, що помер чоловік 16 лютого.

Повідомляється, що чоловікові-контрактнику було 35 років. Що стало причиною поранень, які в прокуратурі назвали тяжкими, невідомо.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю.

18 лютого внаслідок пожежі на базі 16-го окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині загинули двоє військовослужбовців, ще один постраждав. Як повідомили у військовій прокуратурі, загинули чоловіки 27 і 37 років. Кримінальне провадження відкрили за статтею про недбале ставлення до військової служби.