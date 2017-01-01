Прокуратура Швеції припинила розслідування щодо засновника WikiLeaks Ассанжа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото «Коммерсант» Джуліан Ассанж

Ассанж каже, що не забуде і не пробачить свого «ув'язнення»

Прокуратура Швеції вирішила припинити розслідування відносно засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа і рекомендувала суду скасувати раніше виданий ордер на його арешт. Про це йдеться в заяві шведської прокуратури, пише ТАСС.

«Старший прокурор Маріан Ню прийняла рішення припинити розслідування стосовно Ассанжа за підозрою в зґвалтуванні», - йдеться в повідомленні. Це рішення було оголошено за підсумками допиту Ассанжа, що відбувся в листопаді минулого року на території посольства Еквадору в Лондоні.

У випадку, якщо шведська прокуратура не почне нового розслідування відносно Ассанжа, екстрадиція в скандинавське королівство йому більше не загрожує. Разом із тим, влада Великобританії тепер може отримати прямий запит про екстрадицію австралійця від США. WikiLeaks на своїй сторінці в Twitter пише, що в справі Ассанжа «акцент змістився в бік Сполученого Королівства».

Засновник організації WikiLeaks Джуліан Ассанж вже прокоментував це рішення. Він заявив, що знаходився в «ув'язненні» протягом семи років без пред'явлення звинувачень, а його самого обмовили.

«Затримано на сім років без пред'явлення звинувачень, за цей час мої діти виросли, а моє ім'я було спаплюжено», - написав він у Twitter. Ассанж також додав, що не забуде і не пробачить цього.