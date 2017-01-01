  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Прокуратура: сурогатний алкоголь з Києва реалізовували по всій Україні

    • Сьогодні, 23:32
    • Розсилка
    Нелегальний алкоголь
    Нелегальний алкоголь

    Сьогодні правоохоронці здійснили 19 обшуків

    Сьогодні у рамках розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України, співробітниками прокуратури Київської області спільно з СБУ проведено одночасно 19 санкціонованих обшуків.

    Читайте також

    Про це повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

    «Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб на території Київської області та міста Києва у підпільних цехах незаконно виготовляли алкогольні напої з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров’я людей», - йдеться у повідомленні.

    8

    Відомо, що у подальшому незаконну продукцію реалізовували через одне з товариств для розповсюдження сурогату по всій території України.

    Слідчі дії були проведені у Київській, Тернопільській, Дніпропетрівській, Запорізькій областях, а також в м. Києві, Херсоні, Львові та Чернівцях.

    Під час обшуків правоохоронними органами виявлено контрафактний алкоголь на більше ніж три мільйони гривень та чимало підроблених акцизних марок.

    Як повідомляв «Главком», на Львівщині 8 березня троє школярів попали в реанімацію через алкогольне отруєння

    Читайте також
    прокуратура Київ алкоголь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ