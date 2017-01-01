Прокуратура: сурогатний алкоголь з Києва реалізовували по всій Україні

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Нелегальний алкоголь

Сьогодні правоохоронці здійснили 19 обшуків

Сьогодні у рамках розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України, співробітниками прокуратури Київської області спільно з СБУ проведено одночасно 19 санкціонованих обшуків.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

«Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб на території Київської області та міста Києва у підпільних цехах незаконно виготовляли алкогольні напої з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров’я людей», - йдеться у повідомленні.

Відомо, що у подальшому незаконну продукцію реалізовували через одне з товариств для розповсюдження сурогату по всій території України.

Слідчі дії були проведені у Київській, Тернопільській, Дніпропетрівській, Запорізькій областях, а також в м. Києві, Херсоні, Львові та Чернівцях.

Під час обшуків правоохоронними органами виявлено контрафактний алкоголь на більше ніж три мільйони гривень та чимало підроблених акцизних марок.

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