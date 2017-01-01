Прокуратура та адвокати оскаржать вирок суду в справі екс-бійців роти «Торнадо»

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Засуджені бійці спецроти «Торнадо»

Жодна зі сторін не погоджується із вироком суду

Представники державного обвинувачення та адвокати засуджених бійців розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо» заявили про наміри оскаржити рішення Оболонського райсуду Києва в Апеляційному суді столиці.

Про це повідомив прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко в ефірі «112 Україна».

«Ми поважаємо рішення Оболонського райсуду, але нами після аналізу вироку і вивчення даного вироку буде подана апеляційна скарга в Апеляційний суд міста Києва. Ми вважаємо, що дуже м'яке покарання даного звинуваченням», - сказав Руслан Кравченко.

У свою чергу адвокат Володимир Якимов заявив, що сторона захисту вважає торнадівців абсолютно невинними і по всім 12 засудженим буде подавати апеляції.

«У нас як виходить, - притягти не змогли, зате дали всім максимальні строки, тобто це сім, вісім, дев’ять, десять, Онищенку – 11. За що? За те, що вони не робили? Я вважаю, що абсолютно незаконний вирок суду. Ми його будемо оскаржувати повністю», - заявив адвокат.

Як повідомляв «Главком», в п’ятницю ввечері Оболонський районний суд Києва засудив колишнього командира роти «Торнадо» Руслана Онищенко до 11 років позбавлення волі. Решта бійців розформованого підрозділу теж отримали тривалі терміни ув’язнення, четверо з них засуджені умовно.