Прокуратура відкрила справу за фактом вибуху в Вінниці

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ГУ НП у Вінницькій області Правоохоронці працюють на місці вибуху.

Слідчі виявили димові гранати та порожній тубус від РПГ-26

Прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом вибуху у Вінниці. Про це повідомляє пресс-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

«Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вибуху 13 квітня 2017 близько 2:00 біля палацу мистецтв «Зоря» в місті Вінниця, в результаті якого загинув військовослужбовець військової служби за контрактом та отримали осколкові поранення, ще один солдат і двоє цивільних осіб», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що двоє солдатів поїхали в короткострокову відпустку терміном на 10 діб та прибутку на центральний автовокзал з військового полігону «Широкий Лан».

Зустрівшись з цивільною особою, вони попрямували до палацу мистецтв «Зоря». Там, один з солдатів дістав із сумки 2 предмета схожих на димові шашки і після цього пролунав вибух. Постраждалих доставили в лікарню. При огляді особистих речей загиблого виявлені 2 димові гранати, порожній тубус від РПГ-26, 3 запобіжники УЗРГ, 4 патрона.

Як повідомляв «Главком», 13 квітня через вибуху біля палацу мистецтв у Вінниці загинув військовий. Ще три особи отримали поранення.

Одна з можливих причин трагедії, вибухнув предмет, схожий на гранату.