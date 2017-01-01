  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Прокуратура відкрила справу за фактом вибуху в Вінниці

    • Сьогодні, 14:26
    • Розсилка
    Правоохоронці працюють на місці вибуху.
    ГУ НП у Вінницькій області
    Правоохоронці працюють на місці вибуху.

    Слідчі виявили димові гранати та порожній тубус від РПГ-26

    Прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом вибуху у Вінниці. Про це повідомляє пресс-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

    «Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вибуху 13 квітня 2017 близько 2:00 біля палацу мистецтв «Зоря» в місті Вінниця, в результаті якого загинув військовослужбовець військової служби за контрактом та отримали осколкові поранення, ще один солдат і двоє цивільних осіб», - йдеться в повідомленні.

    Встановлено, що двоє солдатів поїхали в короткострокову відпустку терміном на 10 діб та прибутку на центральний автовокзал з військового полігону «Широкий Лан».

    Зустрівшись з цивільною особою, вони попрямували до палацу мистецтв «Зоря». Там, один з солдатів дістав із сумки 2 предмета схожих на димові шашки і після цього пролунав вибух. Постраждалих доставили в лікарню. При огляді особистих речей загиблого виявлені 2 димові гранати, порожній тубус від РПГ-26, 3 запобіжники УЗРГ, 4 патрона. 

    Як повідомляв «Главком», 13 квітня через вибуху біля палацу мистецтв у Вінниці загинув військовий. Ще три особи отримали поранення.

    Одна з можливих причин трагедії, вибухнув предмет, схожий на гранату.

    вибух Вінниця військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ