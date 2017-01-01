Прокуратура впевнена, що застава у 300 мільйонів гривень адекватна для Мартиненка
- Сьогодні, 12:19
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За словами прокурора САП Андрія Перова, у екс-нардепа Миколи Мартиненка достатньо активів для такої застави
Прокурор САП Андрій Перов заявив, що у екс-нардепа Миколи Мартиненка достатньо активів, аби сплатити заставу у розмірі 300 мільйонів гривень. Про це він сказав на засіданні Солом'янського райсуду Києва, на якому розглядається питання про обрання запобіжного заходу стосовно екс-депутата.
«Хочу зазначити, що такий обсяг активів як на території України, так і поза її межами, які встановлені органами судового розслідування, не дозволяють стверджувати, що розмір застави у 300 млн грн є завідомо неспроможним до сплати», - наголосив Перов.
Він також навів низку фактів, котрі, на його думку, свідчать про платоспроможність Мартиненка.
Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.
За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).
У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.
Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.
Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.
У суботу судове засідання у справі Мартиненка продовжилось.
Антикорупційне бюро звинуватило політиків від партії «Народний фронт» у погрозах судді.
Джерело: Укрінформ