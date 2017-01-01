Прокуратура впевнена, що застава у 300 мільйонів гривень адекватна для Мартиненка

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Фото: Станіслав Груздєв Микола Мартиненко

За словами прокурора САП Андрія Перова, у екс-нардепа Миколи Мартиненка достатньо активів для такої застави

Прокурор САП Андрій Перов заявив, що у екс-нардепа Миколи Мартиненка достатньо активів, аби сплатити заставу у розмірі 300 мільйонів гривень. Про це він сказав на засіданні Солом'янського райсуду Києва, на якому розглядається питання про обрання запобіжного заходу стосовно екс-депутата.

«Хочу зазначити, що такий обсяг активів як на території України, так і поза її межами, які встановлені органами судового розслідування, не дозволяють стверджувати, що розмір застави у 300 млн грн є завідомо неспроможним до сплати», - наголосив Перов.

Він також навів низку фактів, котрі, на його думку, свідчать про платоспроможність Мартиненка.

Джерело: Укрінформ