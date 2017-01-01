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    Прокуратура закликала притягти до відповідальності адвокатів Клименка через їхні порушення

    • Сьогодні, 22:46
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    екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко
    екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко

    За словами Матіоса, адвокати Клименка «надпрофесійно» та ефективно втікали і переховувалися за межами приміщення Голосіївського суду від слідчого судді

    Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про клопотання про притягнення до дисциплінарної відповідальності трьох захисників колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка через умисне і грубе порушення ними норм адвокатської етики та процесуального права.

    Як написав він у фейсбуці, з таким клопотанням Головна військова прокуратура звернулась до голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України.

    За словами Матіоса, адвокати Клименка «надпрофесійно» та ефективно втікали і переховувалися за межами приміщення Голосіївського суду від слідчого судді з 20.00 вечора аж до першої години по півночі», вже після початку слухання «проігнорували 4 офіційні виклики судді, переховувалися по підворіттях ( яко злодії) від представників ЗМІ і лише о 01.00 ночі повернулися у зал судового засідання», а також «свідомо і умисно ухилялися від здійснення своїх професійних обов’язків, порушували присягу адвоката, принципи адвокатської діяльності та Правила адвокатської етики».

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