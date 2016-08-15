Прокуратура закрила квартирну справу Каська

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Віталій Касько

Органом досудового розслідування не здобуто достатніх доказів для доведення винуватості Каська у суді

Київська місцева прокуратура закрила кримінальне провадження за підозрою колишнього заступника генерального прокурора Віталія Каська у вчиненні шахрайських дій та використанні підробленого документу під час здійснення приватизації житла у Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

«За результатом вивчення матеріалів кримінального провадження прокуратура встановила, що органом досудового розслідування не здобуто достатніх доказів для доведення винуватості В. Каська у суді, а встановлені порушення є малозначимими для притягнення його до кримінальної відповідальності», - йдеться у повідомленні прокуратури.

«У зв’язку з цим процесуальним керівником – прокурором Київської місцевої прокуратури №6, прийнято рішення про закриття провадження щодо В.Каська на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України», - інформує прес-служба.

На даний час законність прийняття рішення про закриття кримінального провадження перевіряється прокуратурою міста Києва.