Прокуратура заочно оголосила про підозру двом екс-податківцям

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Антикорупційна спецоперація

Один з підозрюваних перебуває в Іспанії, а інший ховається на території України

Військова прокуратура заочно оголосила про підозру колишнім начальникам Державної податкової служби Києва Олегу Низенку й управління в Одеській області Олександру Чорнобаю у справі про нанесення збитків державі на 96 млрд гривень.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

«У ніч з 22 на 23 травня о 5:20 три людини (підозрювані - ред.) залишили територію України», - зазначив Матіос.

За його словами, 29 травня прокуратура заочно повідомила про підозру ще двом екс-керівникам Податкової.

«В офіційному порядку оголошено і направлено відповідно до Кримінального процесуального кодексу підозри двом дуже знаковим для економіки людям - це начальник податкової адміністрації Одеської області Чорнобай і всім відомий ще з часів Помаранчевої революції пан Низенко - начальник податкової адміністрації Києва і Київської області», - сказав головний військовий прокурор.

Матіос зазначив, що Низенко перебуває в Іспанії, а Чорнобай ховається на території України.

Раніше головний військовий прокурор повідомляв, що в помешканнях даних осіб уже провели обшуки, зокрема знайшли там «досить цікаві та нікому раніше невідомі документи».

Нагадаємо, у середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.

Суди обрали запобіжні заходи для затриманих. Сума застави для них склала 443,988 млн грн.

Джерело: Кореспондент.net