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    Прокуратура заочно оголосила про підозру двом екс-податківцям

    • Сьогодні, 06:26
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    <span>Антикорупційна спецоперація&nbsp;</span>
    Антикорупційна спецоперація 

    Один з підозрюваних перебуває в Іспанії, а інший ховається на території України

    Військова прокуратура заочно оголосила про підозру колишнім начальникам Державної податкової служби Києва Олегу Низенку й управління в Одеській області Олександру Чорнобаю у справі про нанесення збитків державі на 96 млрд гривень.

    Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

    «У ніч з 22 на 23 травня о 5:20 три людини (підозрювані - ред.) залишили територію України», - зазначив Матіос. 

    За його словами, 29 травня прокуратура заочно повідомила про підозру ще двом екс-керівникам Податкової. 

    «В офіційному порядку оголошено і направлено відповідно до Кримінального процесуального кодексу підозри двом дуже знаковим для економіки людям - це начальник податкової адміністрації Одеської області Чорнобай і всім відомий ще з часів Помаранчевої революції пан Низенко - начальник податкової адміністрації Києва і Київської області», - сказав головний військовий прокурор. 

    Матіос зазначив, що Низенко перебуває в Іспанії, а Чорнобай ховається на території України.

    Раніше головний військовий прокурор повідомляв, що в помешканнях даних осіб уже провели обшуки, зокрема знайшли там «досить цікаві та нікому раніше невідомі документи».

    Нагадаємо, у середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

    Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

    Згодом стали відомі імена затриманих осіб.

    Суди обрали запобіжні заходи для затриманих. Сума застави для них склала 443,988 млн грн.

    Джерело: Кореспондент.net

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