Прокуратура завершила слідство у справах суддів-зрадників

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Обвинувальні акти скеровані до суду для заочного засудження чиновників

Прокуратура Донецької області скерувала до суду обвинувальні акти для заочного засудження суддів так званого Верховного суду терористичної організації «ДНР», повідомляє прес-служба відомства.

Слідчим управлінням прокуратури Донецької області завершені спеціальні досудові розслідування стосовно трьох колишніх українських суддів, які перейшли на бік бойовиків терористичної організації «ДНР».



Встановлено, що двоє суддів Апеляційного суду Донецької області Безрученко Ю.О. та Резникова Л.В., а також суддя Центрально-Міського районного суду Макіївки Донецької області Єрьомін Д.О. у січні 2015 року, будучи громадянами України та діючими суддями, маючи вищу юридичну освіту, розуміючи протиправний характер своїх дій, обійняли посади суддів у незаконно утвореному псевдо-органі - Верховному суді терористичної організації «ДНР» та стали виконувати свої посадові обов’язки.



Таким чином, зрадивши своїй державі, колишні судді вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації).



Враховуючи те, що судді-зрадники продовжують знаходитися на тимчасово окупованій території та працювати на бойовиків, стосовно них проводились спеціальні досудові розслідування.



Наразі обвинувальні акти прокуратурою скеровані до суду для заочного засудження. Колишнім служителям Феміди загрожує до 15 років за ґратами.