Прокуратура займеться попереднім керівництвом АМКУ

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ГПУ займеться попереднім керівництвом АМКУ

ГПУ спільно з Нацполіцією провели обшуки та вилучення документів в приміщенні АМКУ та компанії «Тедіс»

Попереднє керівництво Антимонопольного комітету України дозволило тютюновій компанії «Тедіс» стати монополістом, закриваючи очі на порушення.

Про це повідомив керівник Департаменту з розслідувань особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Володимир Гуцулуляк, коментуючи справу стосовно тютюнового монополіста.

Зі слів Гуцуляка розслідується те, яким чином попередній склад АМКУ в 2011-2013 роках дозволив «Тедісу» стати монополістом та «закривав очі» на порушення, які вчиняла компанія.

Нагадаємо, Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру посадовим особам ТОВ «Тедіс Україна» у вчиненні кримінальних правопорушень у сфері економіки.

31 березня ГПУ спільно з Нацполіцією провели обшуки та вилучення документів в приміщенні АМКУ та компанії «Тедіс».

Пояснюючи це, Гуцуляк сказав, що такого способу проведення слідчих дій можна би було уникнути «якщо б в стінах АМКУ не сиділи люди, причетні до вчинення попередніх злочинів».

Саме тому в ГПУ побоювалися, що у разі надсилання запиту в АМКУ про надання необхідних документів, вони можуть бути знищені.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, тютюнова компанія TEDIS Ukraine сплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету України.

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Джерело: Громадське