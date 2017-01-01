Прокуратура займеться попереднім керівництвом АМКУ
- Сьогодні, 21:14
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ГПУ спільно з Нацполіцією провели обшуки та вилучення документів в приміщенні АМКУ та компанії «Тедіс»
Попереднє керівництво Антимонопольного комітету України дозволило тютюновій компанії «Тедіс» стати монополістом, закриваючи очі на порушення.
Про це повідомив керівник Департаменту з розслідувань особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Володимир Гуцулуляк, коментуючи справу стосовно тютюнового монополіста.
Зі слів Гуцуляка розслідується те, яким чином попередній склад АМКУ в 2011-2013 роках дозволив «Тедісу» стати монополістом та «закривав очі» на порушення, які вчиняла компанія.
Нагадаємо, Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру посадовим особам ТОВ «Тедіс Україна» у вчиненні кримінальних правопорушень у сфері економіки.
31 березня ГПУ спільно з Нацполіцією провели обшуки та вилучення документів в приміщенні АМКУ та компанії «Тедіс».
Пояснюючи це, Гуцуляк сказав, що такого способу проведення слідчих дій можна би було уникнути «якщо б в стінах АМКУ не сиділи люди, причетні до вчинення попередніх злочинів».
Саме тому в ГПУ побоювалися, що у разі надсилання запиту в АМКУ про надання необхідних документів, вони можуть бути знищені.
Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, тютюнова компанія TEDIS Ukraine сплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету України.
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Джерело: Громадське