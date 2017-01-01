Прокуратура зняла арешт з грузина, видачі якого вимагає РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гія Церцвадзе

Екстрадиційна перевірка ще триває

Громадянина Грузії Гію Церцвадзе, який воював за сили АТО і був оголошений у розшук Росією за звинуваченням в умисному вбивстві і замаху на вбивство, нібито вчинених у 2003 році на території Сочі, випускають з київського СІЗО. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила його адвокат Ксенія Проконова.

«Гію відпускають. Рішення прокуратури. Це зняття тимчасового арешту. Про заборону на видачу говоритимемо після закінчення екстрадиційної перевірки», - написала Проконова.

Нагадаємо, Церцвадзе був оголошений у розшук Російською Федерацією за звинуваченням в умисному вбивстві і замаху на вбивство, нібито вчинених у 2003 році на території Сочі.

При цьому, адвокат Церцвадзе Ксенія Проконова заявила, що її підзахисний брав участь у бойових діях на Донбасі на стороні українських добровольчих сил, а звинувачення сфабриковані і носять політичний характер.

Прокуратура проводить перевірку інформації щодо участі грузина в антитерористичній операції.

Солом’янський районний суд Києва на 40 діб заарештував Церцвадзе.

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що Україна не видасть Росії грузина Церцвадзе, якщо є будь-яка обставина, яка вказує на загрозу смерті або тортур