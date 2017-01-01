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    Прокуратура зняла арешт з грузина, видачі якого вимагає РФ

    • Сьогодні, 20:35
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    <span>Гія Церцвадзе</span>
    Гія Церцвадзе

    Екстрадиційна перевірка ще триває

    Громадянина Грузії Гію Церцвадзе, який воював за сили АТО і був оголошений у розшук Росією за звинуваченням в умисному вбивстві і замаху на вбивство, нібито вчинених у 2003 році на території Сочі, випускають з київського СІЗО. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила його адвокат Ксенія Проконова.

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    «Гію відпускають. Рішення прокуратури. Це зняття тимчасового арешту. Про заборону на видачу говоритимемо після закінчення екстрадиційної перевірки», - написала Проконова.

    Нагадаємо, Церцвадзе був оголошений у розшук Російською Федерацією за звинуваченням в умисному вбивстві і замаху на вбивство, нібито вчинених у 2003 році на території Сочі.

    При цьому, адвокат Церцвадзе Ксенія Проконова заявила, що її підзахисний брав участь у бойових діях на Донбасі на стороні українських добровольчих сил, а звинувачення сфабриковані і носять політичний характер.

    Прокуратура проводить перевірку інформації щодо участі грузина в антитерористичній операції.

    Солом’янський районний суд Києва на 40 діб заарештував Церцвадзе.

    Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що Україна не видасть Росії грузина Церцвадзе, якщо є будь-яка обставина, яка вказує на загрозу смерті або тортур 

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