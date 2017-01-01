Прокуратурі дозволили вилучити у МЗС оригінал «харківських угод»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підписання харківських угод

Слідчими досліджуються підстави та обставини підписання 21 квітня 2010 року угоди між Україною і РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території Криму

Печерський районний суд Києва дозволив військовій прокуратурі вилучити у Міністерстві закордонних справ оригінал угоди про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту Росії в Криму («харківські угоди»). Про це йдеться в ухвалі суду від 27 грудня.

Слідчим управлінням Головної військової прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

У зазначеному провадженні досліджуються підстави та обставини підписання 21 квітня 2010 року угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території Криму.

«У слідства є достатні підстави вважати, що в зазначених документах містяться відомості, що можуть підтвердити факти порушення процедур підготовки, прийняття, підписання і ратифікації угоди... а також встановити коло осіб, чиї дії призвели до укладення угоди, що суперечить Конституції України», - сказано в рішенні суду.

Крім того, прокуратура 19 грудня 2016 року призначила почеркознавчу експертизу.

Суд дозволив слідчим вилучити оригінал угоди в МЗС для проведення експертизи.

У разі недопуску слідчих вони можуть ініціювати проведення обшуку в Міністерстві закордонних справ.

Джерело: Українські новини