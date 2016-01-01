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    Прокурор брав 20 тисяч за закриття кримінальної справи

    • Сьогодні, 11:39
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    Начальника відділу міжрайонної прокуратури у Запорізькій області упіймали на хабарі в 20 тис. гривень за затягування і подальше закриття кримінальної справи

    Співробітники департаменту захисту економіки Нацполіції разом з Генінспекцією внутрішніх розслідувань і безпеки ГПУ затримали під час отримання хабара працівника прокуратури у Запорізькій області.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    За даними правоохоронців, начальник одного з відділів міжрайонної прокуратури отримав 20 тис. грн за затягування кримінального провадження та подальше його закриття. Провадження відкрили ще в 2015 році за фактом підроблення документів на виділення земельних ділянок на березі Азовського моря площею 2 га.

    Правоохоронці вилучили 20 тисяч гривень, одержаних у якості хабара.

    Відповідно ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України затриманому загрожує до 10-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна.

    haba
    haba

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