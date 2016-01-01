Прокурор брав 20 тисяч за закриття кримінальної справи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Начальника відділу міжрайонної прокуратури у Запорізькій області упіймали на хабарі в 20 тис. гривень за затягування і подальше закриття кримінальної справи

Співробітники департаменту захисту економіки Нацполіції разом з Генінспекцією внутрішніх розслідувань і безпеки ГПУ затримали під час отримання хабара працівника прокуратури у Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

За даними правоохоронців, начальник одного з відділів міжрайонної прокуратури отримав 20 тис. грн за затягування кримінального провадження та подальше його закриття. Провадження відкрили ще в 2015 році за фактом підроблення документів на виділення земельних ділянок на березі Азовського моря площею 2 га.

Правоохоронці вилучили 20 тисяч гривень, одержаних у якості хабара.

Відповідно ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України затриманому загрожує до 10-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна.

haba