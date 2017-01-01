Прокурор Няша розповіла, чому не вказала чоловіка в декларації: розлучилася

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Наталя Поклонська

Депутат Думи зазначила, що вважає за краще не розголошувати подробиці свого особистого життя

Заступник голови комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Наталя Поклонська повідомила, що розлучилася з коханим, якого раніше називала своїм чоловіком. Таким чином, вона пояснила відсутність даних про чоловіка в декларації про доходи за минулий рік, передає РІА «Новини».

«Справді, я казала раніше в пресі, що у мене чудова сім'я: є чоловік, дитина. І, коли я це говорила, у мене були стосунки з чоловіком, з яким ми мали намір їх оформити. Але, на жаль, так уже склалося, що ми розлучилися», – сказала Поклонська, додавши, що інформація в звітному документі відповідає істині.

Депутат Думи зазначила, що вважає за краще не розголошувати подробиці свого особистого життя. Водночас вона зізналася, що іноді представлялася заміжньою, щоб уникнути небажаних знайомств із представниками протилежної статі. «Дуже багато було людей, котрі плекали якусь надію зі мною зустрітися, налагодити взаємини, познайомитися. Тому, щоб людей не травмувати і відразу геть вбивати все бажання, я і говорила, що заміжня, у мене прекрасна сім'я», – додала вона.

Крім того, Поклонська повідомила, що два роки тому подарувала машину своєму батькові, яку також не стала вказувати в декларації, оскільки не володіла автомобілем станом на кінець 2015 року.