Прокурор Сан-Франциско подав позов проти указу Трампа про «міста-притулки»

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Позов, поданий прокурором Сан-Франциско, — це перша спроба міст, яких стосується указ Трампа, оскаржити рішення

Каліфорнійське місто Сан-Франциско оскаржує в суді указ президента США Дональда Трампа про скорочення фінансування так званих «міст-притулків».

Про це повідомляє USA Today з посиланням на міського прокурора Денніса Ерреру.

«Указ президента не тільки неконституційний, він антиамериканський», — сказав Еррера.

Позов, поданий прокурором Сан-Франциско, — це перша спроба міст, яких стосується указ Трампа, оскаржити рішення.

У ньому говориться, що постанова Трампа порушує 10-ту поправку до Конституції США, в якій йдеться про те, що повноваження, які конституція прямо не відносить до відання федеральної влади, зберігаються за штатами і громадянами.

Дональд Трамп підписав постанову про «міста-притулки» 25 січня разом з указом про боротьбу з нелегальними мігрантами та будівництво стіни на кордоні Мексики і США.

Як пояснює видання, «міста-притулки» — це не суворе юридичне визначення, а скоріше набір положень для місцевої поліції.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звільнив виконувача обов'язків генерального прокурора і міністра юстиції країни Саллі Йейтс, яка відмовилася виконувати указ про імміграцію