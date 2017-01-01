Прокурор: за два роки Насіров більше 60 разів виїжджав за кордон

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Роман Насіров

Прокурор САП сумнівається, що у Романа Насірова було так багато офіційних державних візитів

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ярослав Симків під час судового засідання заявив, що відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров за останні два роки здійснив 60 поїздок за кордон.

Про це прокурор САП заявив на засіданні Солом'янського районного суду Києва.

«Підозрюваний протягом останніх двох років більше 60 разів перетинав кордон України. Дуже сумніваюсь, що на посаді голови ДФС є стільки багато офіційних державних візитів, не думаю, що стільки можна говорити про податки за межами країни», - заявив Симків.

Як повідомляв «Главком», сторона обвинувачення сьогодні ввечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

Також оприлюднено відповідь Нацагенства боротьби зі злочинністю Великої Британії стосовно паспорта Насірова.

У свою чергу Роман Насіров відкидає подібні звинування.

Відповідаючи на запитання слідчого судді про те, чи є він громадянином Великої Британії, зокрема, Насіров відповів: «Я є громадянином України».

Засідання суду поновилося після того, як в будівлі кінологи не знайшли вибухівки, про яку раніше сповістив невідомий.

Нагадаємо, сьогодні в суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.

Раніше стало відомо, що суд не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

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