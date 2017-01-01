Прокурора, якого підозрюють у вбивсті мачухи, суд відправив під домашній арешт

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Підозюваний Ігор Чайка на судовому засіданні

Сторона обвинувачення таким рішенням незадоволена

Прокурору Ігорю Чайці, який з’явився до правоохоронців після втечі з місця вбивства його мачухи Віти Шаблій та нападу на батька В’ячеслава Чайку, суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про це повідомляє «24 канал».

Відповідне рішення вночі ухвалив Рівненський міський суд. За обрання запобіжного заходу суд взявся пізно увечері. Засідання розпочалось проханням адвокатів про закрите слухання без присутності представників ЗМІ. Суд прийняв компромісне рішення: зйомку заборонили, проте журналістам дозволили бути присутніми у залі.

Свої дії підозрюваний Ігор Чайка пояснив самозахистом. Також чоловік додав, що його батько В'ячеслав Чайка, який працював у правоохоронних органах, поводився агресивно.

Після розгляду справи суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та носіння електронного браслета. Обвинувачення, яке вимагало для вбивці два місяці під вартою без права внесення застави, таким рішенням незадоволене.

Як повідомляв «Главком», 1 квітня ввечері в місті Дубно Рівненської області застрелили адвоката Віту Шаблій, яка на минулих виборах балотувалася на посаду міського голови від партія «Свобода». Під час стрілянини також поранили її 55-річного чоловіка «свободівця» В'ячеслава Чайку, який у 2014 році очолював УМВС в Рівненській області та подавав свою кандидатуру на посаду глави Нацполіції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Основна версія — неприязні стосунки у родині. Після проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлена причетність до цього тяжкого злочину 29-річного жителя Тернопільської області - працівника прокуратури цієї області.

Повідомлялося, що він є сином пораненого В’ячеслава Чайки.

За декілька днів працівник прокуратури Тернопільської області сам з’явився до слідчих прокуратури.