Прокурор просить суд дозволити заочно судити Януковича

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Віктор Янукович

Обвинувачення нагадало суду, що Янукович переховується від суду і слідства

Сторона обвинувачення заявила клопотання про надання дозволу на проведення спеціального судового (заочного) процесу у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Про це під час підготовчого засідання Оболонського районного суду Києва заявив представник державного обвинувачення, військовий прокурор Руслан Кравченко.

«Сторона обвинувачення вважає, що з метою притягнення до кримінальної відповідальності Януковича необхідно здійснювати спеціальне судове провадження», – заявив Кравченко.

Він нагадав суду, що Янукович переховується від суду і слідства, перебуває у розшуку і щодо нього здійснювалося спеціальне досудове розслідування (заочне).

Кравченко також додав, що ГПУ було відправлено підозру на всі відомі слідству можливі адреси проживання екс-президента як в Україні, так і в РФ.

Нагадаємо, 18 травня суд продовжив підготовче засідання у справі Януковича.

28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ККУ.

20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.