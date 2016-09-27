Проміжні підсумки децентралізації. Об’єднання громад гальмується в регіонах, де найдорожча земля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анатолій Ткачук

Економічно сильні області, Харківська, Київська та Львівська, за словами експерта, пасуть задніх у справі створення об’єднаних громад

Сільським головам не вигідно створювати об’єднання територіальних громад, поки існує земля, яку можна продати. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук.

За словами Ткачука, у 2017 рік Україна увійшла з цифрою в майже 350 об’єднаних територіальних громад. Це 35% усього населення, яке проживає за межами обласних центрів.

Найліпше децентралізація проходить у Хмельницькій області. «Ці громади здебільшого є досить великими, 8-10-15-50 тисяч населення, і вони є достатньо динамічними», - зазначив Ткачук.

Разом з цим, такі економічно сильні області, Харківська, Київська та Львівська, за словами експерта, пасуть задніх у справі створення об’єднаних громад. Це пов’язано із підвищеною вартістю землі навколо обласних центрів, через що сільські голови не поспішають із децентралізацією. «Навколо Києва земля є доволі дорогою, тому сільські голови зацікавлені потихеньку безкоштовно нарізати землю, продавати її – і все буде добре. Ніхто не хоче позбавити себе такого права. І це є великою проблемою», - відзначає Ткачук.

За словами експерта, проблема не лише у відсутності бажання створювати об’єднання територіальних громад, але і у неправильній їх реалізації.

«У Львівській області затверджують громади по районах. Це неправильно. Районний рівень не має права брати участь в утворенні громад. Аналогічна історія в Одеській області. Я так розумію, що це нова технологія. Район побачив, що створення потужних об’єднаних громад позбавляє його впливу. Адже він непотрібен. От вони й придумали, як залишитися», - зазначив Ткачук.

Детальніше читайте: Анатолій Ткачук: Об’єднання в маленькі громади – шлях до сепаратизму