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    Проміжні підсумки децентралізації. Об’єднання громад гальмується в регіонах, де найдорожча земля

    • Сьогодні, 08:20
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    Анатолій Ткачук
    Анатолій Ткачук

    Економічно сильні області, Харківська, Київська та Львівська, за словами експерта, пасуть задніх у справі створення об’єднаних громад

    Сільським головам не вигідно створювати об’єднання територіальних громад, поки існує земля, яку можна продати. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук.

    За словами Ткачука, у 2017 рік Україна увійшла з цифрою в майже 350 об’єднаних територіальних громад. Це 35% усього населення, яке проживає за межами обласних центрів.

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    Найліпше децентралізація проходить у Хмельницькій області. «Ці громади здебільшого є досить великими, 8-10-15-50 тисяч населення, і вони є достатньо динамічними», - зазначив Ткачук.

    Разом з цим, такі економічно сильні області, Харківська, Київська та Львівська, за словами експерта, пасуть задніх у справі створення об’єднаних громад. Це пов’язано із підвищеною вартістю землі навколо обласних центрів, через що сільські голови не поспішають із децентралізацією. «Навколо Києва земля є доволі дорогою, тому сільські голови зацікавлені потихеньку безкоштовно нарізати землю, продавати її – і все буде добре. Ніхто не хоче позбавити себе такого права. І це є великою проблемою», - відзначає Ткачук.

    За словами експерта, проблема не лише у відсутності бажання створювати об’єднання територіальних громад, але і у неправильній їх реалізації.

    «У Львівській області затверджують громади по районах. Це неправильно. Районний рівень не має права брати участь в утворенні громад. Аналогічна історія в Одеській області. Я так розумію, що це нова технологія. Район побачив, що створення потужних об’єднаних громад позбавляє його впливу. Адже він непотрібен. От вони й придумали, як залишитися», - зазначив Ткачук.

    Детальніше читайте: Анатолій Ткачук: Об’єднання в маленькі громади – шлях до сепаратизму

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