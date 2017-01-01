Мільйон за 90 секунд. Оприлюднена вартість промо-ролика для фіналу «Євробачення»

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«Євробачення 2017»

Відеоробота розрахована на 90 секунд показу

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 9 травня уклало договір з ФОП Нещадим Теодор Вікторович на виготовлення відеоролика для фіналу пісенного конкурсу «Євробачення 2017» загальною вартістю 891,3 тис. грн.

Про це повідомляється на сайті ProZorro.

Згідно з умов договору, переможець тендеру відзняв та змонтував 90 секундний промо-ролик з популяризацією України, який покажуть під час трансляції фіналу конкурсу, 13 травня.

Якщо вірити кошторису витрат, то найбільше (321,8 тис. грн) забрали технічне обладнання на кшталт камер і дронів. Гонорари режисера ролику становили 50,5 тис. грн., акторів – 23,3 тис. грн.

Теодор Нещадим офіційно зареєстрований як підприємець у Винниках Львівської області. На сайті пошуку роботи Work.ua людина з такими ж ініціалами розмістила резюме, датоване 10 травням. Про себе Теодор написав, що він є старшим відеооператором та відеомонтажером. Претендує на зарплату 30 тис. грн. за місяць.

Нагадаємо, 9 травня у Києві відбувся перший півфінал «Євробачення-2017». Другий півфінал відбувся 11 травня, а завершиться конкурс у суботу, 13 травня.