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    Мільйон за 90 секунд. Оприлюднена вартість промо-ролика для фіналу «Євробачення»

    • Сьогодні, 15:20
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    &laquo;Євробачення 2017&raquo;
    «Євробачення 2017»

    Відеоробота розрахована на 90 секунд показу

    ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 9 травня уклало договір з ФОП Нещадим Теодор Вікторович на виготовлення відеоролика для фіналу пісенного конкурсу «Євробачення 2017» загальною вартістю 891,3 тис. грн.

    Про це повідомляється на сайті ProZorro.

    Згідно з умов договору, переможець тендеру відзняв та змонтував 90 секундний промо-ролик з популяризацією України, який покажуть під час трансляції фіналу конкурсу, 13 травня.

    Якщо вірити кошторису витрат, то найбільше (321,8 тис. грн) забрали технічне обладнання на кшталт камер і дронів. Гонорари режисера ролику становили 50,5 тис. грн., акторів – 23,3 тис. грн.

    Теодор Нещадим офіційно зареєстрований як підприємець у Винниках Львівської області. На сайті пошуку роботи Work.ua  людина з такими ж ініціалами розмістила резюме, датоване 10 травням. Про себе Теодор написав, що він є старшим відеооператором та відеомонтажером. Претендує на зарплату 30 тис. грн. за місяць.

    Нагадаємо, 9 травня у Києві відбувся перший півфінал «Євробачення-2017»Другий півфінал відбувся 11 травня, а завершиться конкурс у суботу, 13 травня.

    Євробачення конкурс
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