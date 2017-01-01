Промвиробництво в Україні в лютому впало на 4.6%
- Сьогодні, 20:42
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У порівнянні з січнем 2017 року у лютому промвиробництво впало на 2,2%
Промислове виробництво в Україні в лютому 2017 року знизилося на 4,6% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.
Про це йдеться в даних Держстату.
Згідно з даними Держстату, з урахуванням корекції на ефект календарних днів промислове виробництво скоротилося за вказаний період лише на 1,7%.
Також наголошується, що у порівнянні з січнем 2017 року у лютому промвиробництво впало на 2,2%, а з урахування корекції – на 2,6%.
Нагадаємо, промислове виробництво в Україні у 2016 році зросло на 2,4% порівняно з 2015 роком.
Як повідомлялося, українські металурги в лютому 2017 року скоротили виробництво сталі на 3,6% порівняно з лютим 2016 роком - до 1,9 млн тонн, посівши одинадцяте місце в списку світових виробників сталі.
Джерело: Економічна правда