Промвиробництво в Україні в лютому впало на 4.6%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Промислове виробництво в Україні

У порівнянні з січнем 2017 року у лютому промвиробництво впало на 2,2%

Промислове виробництво в Україні в лютому 2017 року знизилося на 4,6% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Про це йдеться в даних Держстату.

Згідно з даними Держстату, з урахуванням корекції на ефект календарних днів промислове виробництво скоротилося за вказаний період лише на 1,7%.

Також наголошується, що у порівнянні з січнем 2017 року у лютому промвиробництво впало на 2,2%, а з урахування корекції – на 2,6%.

Нагадаємо, промислове виробництво в Україні у 2016 році зросло на 2,4% порівняно з 2015 роком.

Як повідомлялося, українські металурги в лютому 2017 року скоротили виробництво сталі на 3,6% порівняно з лютим 2016 роком - до 1,9 млн тонн, посівши одинадцяте місце в списку світових виробників сталі.

Джерело: Економічна правда