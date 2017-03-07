Пропаганда дала збій: росіян тепер хвилює не війна в Україні, а власна бідність

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На запитання «Які з суспільних проблем найбільше вас тривожать і ви вважаєте їх найгострішими?» 69% респондентів назвали зростання цін

Найбільшими проблемами жителі Росії вважають зростання цін, зубожіння населення та зростання безробіття. Про це свідчать результати опитування «Левада-Центру».

Так, на запитання «Які з суспільних проблем найбільше вас тривожать і ви вважаєте їх найгострішими?» 69% респондентів назвали зростання цін, 50% – зубожіння населення, зростання безробіття – 42%.

Крім того, близько третини росіян назвали найгострішими проблемами економічну кризу в країні та корупцію.

Водночас криза моралі та духовності хвилює лише 19% опитаних, як і війна в Україні.

Як повідомлялося, понад половина росіян – 54% – соромляться того, що «вони, жителі великої і заможної країни», живуть у постійній бідності.