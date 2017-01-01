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    «Пропаганда повинна бути грамотною». Шойгу оголосив про створення в РФ війська інформаційних операцій

    • Сьогодні, 14:35
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    Сергій Шойгу
    Сергій Шойгу

    В РФ пропаганді надали офіційного статусу

    Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про створення війська інформаційних операцій, пише РИА «Новости».

    «Було створено війська інформаційних операцій, що набагато ефективніші і сильніші... того управління, яке називалося контрпропагандою», - сказав він, виступаючи на засіданні Держдуми.

    Шойгу додав, що «пропаганда повинна бути розумною, грамотною і ефективною».

    Як відомо, російська пропаганда активно працює як із дестабілізації України, так і в Європі. Зокрема, нещодавно німецькі ЗМІ написали, як російська пропаганда перестаралась із «голодною Європою».

    Під час загострення а Авдіївці кремлівські ЗМІ синхронно вибухнули новою порцією пропаганди.

    Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що, зокрема, буде запущено фейкові новини, для того щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси.

    Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.

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