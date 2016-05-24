Пропагандисти Кремля «привезли» до окупованого Криму британських псевдовчених

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Той самий Брістольський університет, в якому начебто працюють британські псевдовчені

Офіційно російська влада представила науковців вченими Брістольського університету, але лише один із них колись там викладав

Журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook розповів, що британські вчені про приїзд яких нещодавно активно писали російські ЗМІ, насправді, всього лише зброя в руках кремлівських пропагандистів. Причетність трьох «вчених» до науки вельми сумнівна.

За словами Наумлюка, «науковці» Ніл Фолкнер, Патрік Мерсер Роджер Варді начебто приїхали для того, щоб вести розкопки, пов'язані з Кримською війною, налагодити співпрацю аж до роботи студентів на півострові. Новина про приїзд британців давалася з посиланням на главу комітету кримського парламенту з питань санаторно-курортного комплексу і туризму Олексія Черняка. Судячи з тексту на РІА, Фолкнер виступив від імені Брістольського університету, який нібито «готовий стати академічним партнером проекту».

Офіційно, учасників поїздки до Криму називають вченими Брістольського університету, авторами військово-історичного журналу «Жива Військова історія». Мерсер – «військовий історик, фахівець з Кримської війни», Ніл Фолкнер – «провідний конфлікт-археолог Європи», і Варда – «учений, учасник польових експедицій».

«Насправді, до Брістольському університету непряме відношення має тільки Ніл Фолкнер, який колись там викладав. Крим Реалії додзвонилися до прес-служби університету, де їм відповіли: «Вони не професори Брістольського університету. Один з них - Ніл Фолкнер, викладав в нашому університеті протягом декількох років. Але зараз не є співробітником нашого університету. Ким є його супутники, ми не знаємо», - зазначив Наумлюк.

Зазначимо, що, за словами Наумлюка, Ніл Фолкнер дійсно досить відомий учений і популяризатор історії та археології, марксистських, революційно-соціалістичних поглядів. Зараз він активіст Лейбористської партії і в ліворадикальної групи Momentum підтримує Корбина, який стоїть на дуже жорстких антиамериканських позиціях, а НАТО і зовсім відмовляє в праві на існування.

«Вчений» Патрік Мерсер, за словами журналіста, взагалі є колишнім військовим і колишнім парламентарієм Палати громад від консерваторів, в 2007 році Мерсер пішов у відставку з поста прес-секретаря кабінету Кемерона після расистських висловлювань в інтерв'ю TheTimes. «В інтерв'ю він багато міркував про чорношкірих солдатів в армії і, фактично, виправдовував насильство за етнічним принципом. У 2013 році він повторився, розповівши журналісту анекдот про «кривавого єврея». У Мерсера було і кілька скандалів, пов'язаних з незаконним лобіюванням», - зазначив Наумлюк.

«Єдина згадка про Варді стосується якихось пошукових робіт на полях битв з металошукачем. Тобто, приїжджали, звичайно, ніякі не вчені Брістольського університету, вони до нього ніякого відношення не мають. Мерсер і зовсім не вчений, а, як би це м'якше, авантюрист, кілька разів спійманий на расизмі і проплаченому лобізмі», - додав журналіст.

Нагадаємо, міністерство культури звернулося до МЗС України з вимогою надіслати ноти протесту МЗС РФ та Великої Британії у зв'язку з намірами окупаційної влади Криму і британських вчених-археологів з університету міста Брістоля та англійського військово-історичного журналу реалізувати спільний історико-археологічний проект, пов'язаний з подіями Кримської війни 1853-1856 років.