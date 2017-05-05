Пропагандистському ЗМІ Кремля скасували акредитацію при Конгресі США

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«Подібне не відбувалося жодного разу за десятиліття історії роботи журналістів у Вашингтоні», - жаліється журналіст агентства Sputnik

Комітет прес-галереї при Конгресі скасував акредитацію російського пропагандистського видання Sputnik.

Про це повідомляє Politico з посиланням на главу галереї Джастіна Уїлсона.

Він зазначив, що Sputnik може оскаржити це рішення.

Відзначається, що акредитація прес-галереї дозволяє її власнику відвідувати більшість заходів в Капітолії, також вона є перепусткою в Білий дім і Верховний суд.

Видання пише, що кореспондент російського агенства у Вашингтоні Ендрю Фейнберг був недоступний для коментарів. Натомість, на своїй сторінці в Facebook він написав, що знаходиться в пошуку адвоката, який би спеціалізувався у сфері свободи слова.

Також, журналіст зазначив, що рішення, яке було прийнято стосовно нього є «більш ніж абсурдною річчю», а також те, що «подібне не відбувалося жодного разу за десятиліття історії роботи журналістів у Вашингтоні».

Нагадаємо, офіційний представник Північноатлантичного альянсу повідомляла про різке збільшення обсягу російської пропаганди і дезінформації з моменту анексії Криму і назвала основних розповсюджувачів фейків,серед яких – видання Sputnik.

Джерело: 112 Україна