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    Пропагандистському ЗМІ Кремля скасували акредитацію при Конгресі США

    • Сьогодні, 06:42
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    <p>&laquo;Рупор&raquo; Кремля Дмитро Кисельов на презентації бренду Sputnik</p>

    «Рупор» Кремля Дмитро Кисельов на презентації бренду Sputnik

    «Подібне не відбувалося жодного разу за десятиліття історії роботи журналістів у Вашингтоні», - жаліється журналіст агентства Sputnik

    Комітет прес-галереї при Конгресі скасував акредитацію російського пропагандистського видання Sputnik.

    Про це повідомляє Politico з посиланням на главу галереї Джастіна Уїлсона.

    Він зазначив, що Sputnik може оскаржити це рішення.

    Відзначається, що акредитація прес-галереї дозволяє її власнику відвідувати більшість заходів в Капітолії, також вона є перепусткою в Білий дім і Верховний суд.

    Видання пише, що кореспондент російського агенства у Вашингтоні Ендрю Фейнберг був недоступний для коментарів. Натомість, на своїй сторінці в Facebook він написав, що знаходиться в пошуку адвоката, який би спеціалізувався у сфері свободи слова.

    Також, журналіст зазначив, що рішення, яке було прийнято стосовно нього є «більш ніж абсурдною річчю», а також те, що «подібне не відбувалося жодного разу за десятиліття історії роботи журналістів у Вашингтоні».

    Нагадаємо, офіційний представник Північноатлантичного альянсу повідомляла про різке збільшення обсягу російської пропаганди і дезінформації з моменту анексії Криму і назвала основних розповсюджувачів фейків,серед яких – видання Sputnik.

    Джерело: 112 Україна

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