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    Пропуск через лінію розмежування у напрямку КПВВ «Гнутове» відновлено

    • Сьогодні, 14:59
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    КПВВ &laquo;Гнутове&raquo;&nbsp;
    КПВВ «Гнутове» 

    Контрольний пункт в’їзду-виїзду працює в штатному режимі

    Пропуск через лінію розмежування громадян та транспортних засобів у напрямку КПВВ «Гнутове» відновлено. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

    Контрольний пункт в’їзду-виїзду працює в штатному режимі.

    Як повідомлялося, сьогодні, близько 9-ї години, без будь-яких на те причин, російські найманці припинили пропуск громадян і транспортних засобів через лінію розмежування навпроти контрольного пункту в’їзду-виїзду «Гнутове».

    У зв’язку з цим рішенням штабу АТО контрольно-пропускні операції на КПВВ «Гнутове» було тимчасово призупинено. 

    У прес-центрі АТО зазначали, що поблизу блокпоста бойовиків сьогодні зранку були обстріли.

    «Сьогодні зранку в районі Пищевика були відносно потужні обстріли. Але інформації, що стріляли в сам блокпост, немає», – сказали у прес-центрі АТО.

    Також у прес-центрі зазначили, що стріляли бойовики.

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