Пропуск через лінію розмежування у напрямку КПВВ «Гнутове» відновлено

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КПВВ «Гнутове»

Контрольний пункт в’їзду-виїзду працює в штатному режимі

Пропуск через лінію розмежування громадян та транспортних засобів у напрямку КПВВ «Гнутове» відновлено. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Контрольний пункт в’їзду-виїзду працює в штатному режимі.

Як повідомлялося, сьогодні, близько 9-ї години, без будь-яких на те причин, російські найманці припинили пропуск громадян і транспортних засобів через лінію розмежування навпроти контрольного пункту в’їзду-виїзду «Гнутове».

У зв’язку з цим рішенням штабу АТО контрольно-пропускні операції на КПВВ «Гнутове» було тимчасово призупинено.

У прес-центрі АТО зазначали, що поблизу блокпоста бойовиків сьогодні зранку були обстріли.

«Сьогодні зранку в районі Пищевика були відносно потужні обстріли. Але інформації, що стріляли в сам блокпост, немає», – сказали у прес-центрі АТО.

Також у прес-центрі зазначили, що стріляли бойовики.