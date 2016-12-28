Проректор київського вишу погорів на хабарі від студента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хабар

Хабарника взяли на гарячому, коли він брав 18 тисяч гривень

Перший проректор Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного вимагав хабар у студента й був затриманий під час одержання частини коштів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Проректор вимагав 25 тис. гривень від громадянина за сприяння в зарахуванні його на ІІ курс заочної форми навчання при переведенні до академії з іншого вищого навчального закладу. Службовця затримано на гарячому одразу після одержання ним другої частини обумовленої суми коштів», – зазначається у повідомленні.

Відомості про скоєне правопорушення внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають слідчі дії.