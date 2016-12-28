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    Проректор київського вишу погорів на хабарі від студента

    • Вчора, 16:38
    • Розсилка
    Хабар
    Хабар

    Хабарника взяли на гарячому, коли він брав 18 тисяч гривень

    Перший проректор Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного вимагав хабар у студента й був затриманий під час одержання частини коштів.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    «Проректор вимагав 25 тис. гривень від громадянина за сприяння в зарахуванні його на ІІ курс заочної форми навчання при переведенні до академії з іншого вищого навчального закладу. Службовця затримано на гарячому одразу після одержання ним другої частини обумовленої суми коштів», – зазначається у повідомленні.

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    Відомості про скоєне правопорушення внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

    Тривають слідчі дії.

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    Проректор київського вишу погорів на хабарі від студента
    Проректор київського вишу погорів на хабарі від студента
    Проректор київського вишу погорів на хабарі від студента

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