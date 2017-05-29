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    Прорив труби у Києві: рятувальники повідомили подробиці

    • Сьогодні, 15:49
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    <p>Прорив труби у Києві</p>
    Фото: Главком/Станіслав Груздєв

    Прорив труби у Києві

    У частині будинків Голосіївського і Шевченківського районів Києва відключать воду з 30 до 31 травня

    У Голосіївському районі міста Києва прорвало трубу з гарячою водою. Про це повідомила речник ГУ ДСНС у м. Києві Світлана Водолага.

    «За попередніми даними, там (у Голосіївському районі. – Ред.) стався прорив труби з гарячою водою – тепломережа, скоріш за все», – розповіла Водолага.

    Нагадаємо, сьогодні вдень у Голосіївському районі столиці сталася масштабна аварія. Прорвало трубу діаметром 2 метри, повідомили очевидці.

    «Фонтан води сягнув 7-го поверху. Потрощено техніку та житло. Людей відселяють, їм потрібна допомога», – написав журналіст Олександр Гусєв у Facebook, який опинився на місці пригоди.

    У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва підтвердили факт прориву і повідомили, що на місце вже виїхали рятувальники.

    На місці подій перебуває кореспондент «Главкома»Свідки розповіли, що почули звук, начебто стався потужний вибух. 

    «Вибігли на вулицю, побачили стовп води», – розповіла Тетяна Малиш, власниця однієї з постраждалих машин. У цей час вона була поруч у салоні краси. 

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    Також очевидці  розповідають, що майже дві години ніхто не приїжджав із сервісних служб міста. 

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    Прорив труби у Києві: рятувальники повідомили подробиці
    Прорив труби у Києві: рятувальники повідомили подробиці
    Прорив труби у Києві: рятувальники повідомили подробиці
    Прорив труби у Києві: рятувальники повідомили подробиці
    Прорив труби у Києві: рятувальники повідомили подробиці
    Прорив труби у Києві: рятувальники повідомили подробиці
    Прорив труби у Києві: рятувальники повідомили подробиці
    Фото: Станіслав Груздєв/Главком

    Крім того, Голосіївському та Шевченківському районам Києва до 31 травня частково відключать водопостачання у зв'язку з ремонтом мережі. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    З 22:00 30 травня до 14:00 31 травня здійснюватиметься ремонт на мережі діаметром 500 мм на розі вулиць Володимирської та Льва Толстого. Зокрема, замінюватимуть несправну запірну арматуру, яка на сьогодні є розгерметизованою. Крім того, додатково буде проведено роботи на мережах на розі вулиць Льва Толстого і Терещенківської, Льва Толстого і Антоновича.

    У зв’язку з цим буде припинено або часткового обмежено водопостачання об’єктів:

     

    по вул. Антоновича

    житлові будинки №№4/6, 6, 8, 10, 10-б, 10-д, 12, 12-б, 14, 14-б, 16, 16-а, 16-б, 18, 18-б, 20, 20-б, 20-в, 20-г, 22, 22-б, 24, 24-а, 24-б, 26/26;

    дитячий садочок 92 і середня школа 87 – №4

    по вул. Володимирській

    житлові будинки №№58, 60, 61/11, 61-б, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69-а, 70, 71, 71-а, 72, 73, 75, 76, 76-б, 77-а, 77-б, 78, 79, 79-а, 81, 81-б, 83;

    дитячий садочок 61 – №76 к. 1;

    Університет ім. Т. Г. Шевченка – №62;

    Університет харчових технологій – №74;

    середня школа 33 – №79-б

    по вул. Терещенківській

    житлові будинки №№15, 17, 17-б, 19, 21, 23, 23-а

    по вул. Льва Толстого

    житлові будинки №№7, 9, 9-а, 11

     

    Для забезпечення жителів питною водою водовозки працюватимуть за адресами:

    -  вул. Антоновича, 12;

    -  вул. Володимирська, 61;

    -  вул. Володимирська, 77.

    Ще одна перебуватиме в резерві.

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