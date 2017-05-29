Прорив труби у Києві: рятувальники повідомили подробиці

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Фото: Главком/Станіслав Груздєв Прорив труби у Києві

У частині будинків Голосіївського і Шевченківського районів Києва відключать воду з 30 до 31 травня

У Голосіївському районі міста Києва прорвало трубу з гарячою водою. Про це повідомила речник ГУ ДСНС у м. Києві Світлана Водолага.

«За попередніми даними, там (у Голосіївському районі. – Ред.) стався прорив труби з гарячою водою – тепломережа, скоріш за все», – розповіла Водолага.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Голосіївському районі столиці сталася масштабна аварія. Прорвало трубу діаметром 2 метри, повідомили очевидці.

«Фонтан води сягнув 7-го поверху. Потрощено техніку та житло. Людей відселяють, їм потрібна допомога», – написав журналіст Олександр Гусєв у Facebook, який опинився на місці пригоди.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва підтвердили факт прориву і повідомили, що на місце вже виїхали рятувальники.

На місці подій перебуває кореспондент «Главкома». Свідки розповіли, що почули звук, начебто стався потужний вибух.

«Вибігли на вулицю, побачили стовп води», – розповіла Тетяна Малиш, власниця однієї з постраждалих машин. У цей час вона була поруч у салоні краси.

Також очевидці розповідають, що майже дві години ніхто не приїжджав із сервісних служб міста.

Крім того, Голосіївському та Шевченківському районам Києва до 31 травня частково відключать водопостачання у зв'язку з ремонтом мережі. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

З 22:00 30 травня до 14:00 31 травня здійснюватиметься ремонт на мережі діаметром 500 мм на розі вулиць Володимирської та Льва Толстого. Зокрема, замінюватимуть несправну запірну арматуру, яка на сьогодні є розгерметизованою. Крім того, додатково буде проведено роботи на мережах на розі вулиць Льва Толстого і Терещенківської, Льва Толстого і Антоновича.

У зв’язку з цим буде припинено або часткового обмежено водопостачання об’єктів:

по вул. Антоновича житлові будинки №№4/6, 6, 8, 10, 10-б, 10-д, 12, 12-б, 14, 14-б, 16, 16-а, 16-б, 18, 18-б, 20, 20-б, 20-в, 20-г, 22, 22-б, 24, 24-а, 24-б, 26/26; дитячий садочок 92 і середня школа 87 – №4 по вул. Володимирській житлові будинки №№58, 60, 61/11, 61-б, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69-а, 70, 71, 71-а, 72, 73, 75, 76, 76-б, 77-а, 77-б, 78, 79, 79-а, 81, 81-б, 83; дитячий садочок 61 – №76 к. 1; Університет ім. Т. Г. Шевченка – №62; Університет харчових технологій – №74; середня школа 33 – №79-б по вул. Терещенківській житлові будинки №№15, 17, 17-б, 19, 21, 23, 23-а по вул. Льва Толстого житлові будинки №№7, 9, 9-а, 11

Для забезпечення жителів питною водою водовозки працюватимуть за адресами:

- вул. Антоновича, 12;

- вул. Володимирська, 61;

- вул. Володимирська, 77.

Ще одна перебуватиме в резерві.