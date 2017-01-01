Проросійський екс-кандидат у президенти Молдови вибачився перед виборцями

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Екс-кандидат у президенти Молдови вибачився перед виборцями

У першому турі президентських виборів у листопаді 2016 року за кандидатуру Дмитра Чубашенка проголосували 6% виборців

Колишній кандидат в президенти Молдови від проросійської «Нашої партії» журналіст Дмитро Чубашенко вибачився перед виборцями за те, що закликав їх у другому турі президентських виборів голосувати за Ігоря Додона.

Про це він заявив в ефірі одного з молдавських телеканалів.

«Користуючись нагодою, хочу попросити вибачення у виборців, яких я закликав голосувати у другому турі за кандидата від Партії соціалістів Ігоря Додона. Ми вибрали тоді кандидатуру Додона як менше зло і розцінювали наш вибір як шанс зруйнувати систему захопленої держави. Держави, захопленої Плахотнюком (Влад Плахотнюк – лідер правлячої в Молдові Демпартії). Однак наші очікування не виправдалися», – заявив Чубашенко.

Представники «Нашої партії» висловлюють своє невдоволення тим, що Ігор Додон не наполіг на збереженні існуючої пропорційної системи парламентських виборів, а висунув ініціативу про запровадження змішаної системи.

У першому турі президентських виборів у листопаді 2016 року за кандидатуру Дмитра Чубашенка проголосували 6% виборців. Кандидат у президенти вибув з подальшої боротьби, зайнявши лише третє місце (друге місце посіла лідер партії «Дія і солідарність» Майя Санду). У другому турі Чубашенко закликав виборців голосувати за кандидатуру Ігоря Додона, що допомогло колишньому лідеру Партії соціалістів здобути перемогу на президентських виборах.