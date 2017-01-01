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    Прощання з Блаженнішим Любомиром. Смітник навколо собору, комунальники відпочивають (фото)

    • Сьогодні, 13:23
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    Неподалік собору розкидано сміття, урни переповнені, біля них лежать порожні пляшки

    Сьогодні, коли у Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбувається заупокійна божественна літургія, а після неї – чин погребіння Блаженнішого Любомира Гузара, комунальники і не думали прибрати біля храму.

    Як передає кореспондент «Главкома», неподалік собору розкидано сміття, урни переповнені, біля них лежать порожні пляшки.

    Як відомо, нещодавно в Україні відбувся пісенний конкурс «Євробачення». Одразу після закінчення конкурсу вулиці Києва, навіть біля видатних місць на кшталт храмів та історичних будівель, знову стали засміченими.

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    Прощання з Блаженнішим Любомиром. Смітник навколо собору, комунальники відпочивають (фото)
    Прощання з Блаженнішим Любомиром. Смітник навколо собору, комунальники відпочивають (фото)
    Прощання з Блаженнішим Любомиром. Смітник навколо собору, комунальники відпочивають (фото)
    Прощання з Блаженнішим Любомиром. Смітник навколо собору, комунальники відпочивають (фото)
    Прощання з Блаженнішим Любомиром. Смітник навколо собору, комунальники відпочивають (фото)
    Прощання з Блаженнішим Любомиром. Смітник навколо собору, комунальники відпочивають (фото)
    Прощання з Блаженнішим Любомиром. Смітник навколо собору, комунальники відпочивають (фото)
    Прощання з Блаженнішим Любомиром. Смітник навколо собору, комунальники відпочивають (фото)
    Прощання з Блаженнішим Любомиром. Смітник навколо собору, комунальники відпочивають (фото)
    Прощання з Блаженнішим Любомиром. Смітник навколо собору, комунальники відпочивають (фото)

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