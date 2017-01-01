Прощання з «Дніпром». Фанати показали обмежену серію легендарного київського мотоцикла

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Dnepr Vintage

Мотоцикл присвятили 70-річній історії Київського мотоциклетного заводу, який припинив своє існування

Гарні новини для шанувальників мотоциклів «Дніпро». Київські ентузіасти випустили спеціальну серію легендарного «байка» з коляскою – Dnepr Vintage.

Щоправда, Київський мотоциклетний завод на час реалізації проекту вже припинив своє існування. Тож модернізацією мотоциклів довелося займатися небайдужим прихильникам київських мотоциклів.

Лімітована серія Vintage була розроблена і випущена спільнотою KMZ DNEPR motorcycles за допомогою AUTO-Consulting Design.

Мотоцикли цієї серії відрізняє особливий дизайн, ручна збірка і поліпшена комплектація. Мотоцикл Dnepr Vintage оснащений 650-кубовим двигуном потужністю 32 кінські сили з електричним стартером.

Спецверсія «Дніпра» має три режими їзди: Sport, Normal і Off-Road. Ціни на мотоцикл стартують від $7 200.