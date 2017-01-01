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    Прощання з «Дніпром». Фанати показали обмежену серію легендарного київського мотоцикла

    • Сьогодні, 20:00
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    Dnepr Vintage
    Dnepr Vintage

    Мотоцикл присвятили 70-річній історії Київського мотоциклетного заводу, який припинив своє існування

    Гарні новини для шанувальників мотоциклів «Дніпро». Київські ентузіасти випустили спеціальну серію легендарного «байка» з коляскою – Dnepr Vintage.

    Щоправда, Київський мотоциклетний завод на час реалізації проекту вже припинив своє існування. Тож модернізацією мотоциклів довелося займатися небайдужим прихильникам київських мотоциклів.

    Лімітована серія Vintage була розроблена і випущена спільнотою KMZ DNEPR motorcycles за допомогою AUTO-Consulting Design.

    Мотоцикли цієї серії відрізняє особливий дизайн, ручна збірка і поліпшена комплектація. Мотоцикл Dnepr Vintage оснащений 650-кубовим двигуном потужністю 32 кінські сили з електричним стартером.

    Спецверсія «Дніпра» має три режими їзди: Sport, Normal  і Off-Road. Ціни на мотоцикл стартують від $7 200.

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    Dnepr Vintage
    Dnepr Vintage
    Dnepr Vintage
    Dnepr Vintage
    Dnepr Vintage
    Dnepr Vintage
    Dnepr Vintage
    Dnepr Vintage
    Dnepr Vintage
    Dnepr Vintage
    Dnepr Vintage
    Прощання з «Дніпром». Фанати показали обмежену серію легендарного київського мотоцикла

    Київ
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