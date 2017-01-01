Просійські бойовики на Донбасі обмінюють свою зброю на горілку і цигарки, - розвідка

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Російські найманці розкрадають зброю та боєприпаси

Російські найманці зі з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ розкрадають зброю та боєприпаси задля подальшого продажу або обміну, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, 1 квітня затримано військовослужбовця 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК, який намагався перевезти через кордон з Російською Федерацією п'ять одиниць стрілецької зброї. Крім того, командування російсько-окупаційних військ проводить розслідування фактів викрадання боєприпасів на передових позиціях 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК.

«Встановлено, що російські військовослужбовці налагодили продаж боєприпасів кримінальним структурам, а також вимінювали набої та гранати на спиртні напої. Зокрема, місцеві мешканці вимінювали 500 одиниць патронів до стрілецької зброї на одну пляшку горілки та п'ять пачок цигарок», - йдеться у повідомленні прес-служби ГУР МОУ.

Нагадаємо, раніше командування 2-го Армійського Корпусу Збройних Сил Російської Федерації ініціювало розслідування розкрадання коштів, призначених для відновлення бойових машин, найманцями на сході України. Під час перевірок резервних підрозділів окупантів виявилося, що бойовики з «оперативного резерву першої черги» не ремонтують техніку та озброєння, найбільш критичною є ситуація з ремонтом автотранспорту.