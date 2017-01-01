Протести у Батумі: погроми, сльозогінний газ та десятки постраждалих

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Протестувальники

Масові протести розпочались після застосування сили грузинськими правоохоронцями

У суботу ввечері, 11 березня, у грузинському Батумі сотні людей здійснили спробу штурму офісу поліції. Наразі в місті тривають безлади.

Несподіваний масовий протест виник після того, як правоохоронці із застосуванням сили затримали двох водіїв, які не згодні з діями патрульних. Місцеві жителі заступилися за водія – почалася бійка. Шістьох осіб за вчинення опору поліція затримала.

Розлючений натовп спочатку прийшов до будівлі Головного управління МВС Аджарії в Батумі. Учасники акції протесту почали кидати каміння в будівлю правоохоронців. Через це поліція застосувала сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати, повідомляє телеканал Rustavi2.

Розлючені протестувальники трощать поліцейські автівки, перевертають їх та палять. Мітингувальники вимагають відставки керівника патрульної поліції, а також звільнення з-під варти затриманих через непокору поліцейським.

До будівлі МВС уже прибули додаткові сили, зокрема, загін спецназу.

Учасники протесту заявили, що після призначення нового начальника патрульної поліції Малхаза Батіашвілі поліція стала необгрунтовано виписувати великі штрафи за порушення правил дорожнього руху.

За попередніми підрахунками, на акції присутні близько тисячі жителів Батумі.

Під час зіткнень вже постраждали більше 20 осіб. Крім того, було поранено депутата правлячої партії «Грузинська мрія», додає «РБК».

За словами міністра охорони здоров'я Аджарії Заала Микеладзе, всього було госпіталізовано 21 осіб. Серед постраждалих - 11 поліцейських. Частина з них постраждала від дії сльозогінного газу.

Також відомо, що глава Верховної Ради Аджарії Зураб Патарадзе перервав свій візит до Туреччини й повертається до Батумі.

Наразі протестувальники не збираються розходитись та залишаються на вулицях міста.