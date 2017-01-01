Протести у Москві: Росгвардія планує стежити за акціями з безпілотників

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Затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни

У неділю, 26 березня, в центрі Москви, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей

Керівництво Росгвардіі планує здійснювати контроль за місцями проведення масових акцій за допомогою безпілотників, заявив заступник головнокомандувача військами генерал-лейтенант Олег Борукаєв, передає РІА «Новости» з посиланням на інтерв'ю телеканалу «НТВ».

«В даний час розвивається безпілотна техніка та комплекси повітряного спостереження для того, щоб здійснювати моніторинг обстановки в місцях проведення масових акцій», - сказав він.

Він також повідомив, що в рамках технічного переоснащення співробітників відомства акцент буде зроблений на зброї несмертельної дії, так як «в деяких ситуаціях застосування бойової зброї не просто не доцільно, а неможливо».

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді. Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Поліція прийшла в офіс організації, заявивши, що планує провести обшук «через повідомлення про загрозу вибуху». На той час співробітники фонду вели онлайн-трансляцію антикорупційної акції. Поліція затримала всіх співробітників ФБК, які перебували в московському офісі. Їх відвезли до райвідділків, де вони провели всю ніч. Суди у справах затриманих мають відбутися сьогодні вранці. Їм інкримінують «непокору співробітнику поліції».

Після затримання співробітників в офісі ФБК продовжився обшук.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

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