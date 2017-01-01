Протести у Венесуелі: кількість загиблих збільшилася до 37 осіб

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Протестувальники у Каракасі

Понад 150 протестувальників досі перебувають у в’язниці

З початку масових протестів проти диктатури президента Ніколаса Мадуро у Венесуелі загинули вже 37 людей, 717 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

«20-річний венесуельський протестуючий помер у п'ятницю після того, як його розстріляли», - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією видання, державна прокуратура веде офіційний підрахунок смертей з початку протестів проти президента Ніколаса Мадуро в квітні. Також, 152 людини, як і раніше, перебувають у в'язниці.

Нагадаємо, що послухавши заклик опозиції, тисячі жителів Венесуели знову вийшли на вулиці Каракаса 3 травня, щоб не дозволити президенту Ніколасу Мадуро внести зміни до конституції країни. Представники опозиції повідомили про більш ніж 200 поранених.

Напередодні у Венесуелі активісти опозиції звели барикади на вулицях, вимагаючи нових виборів.

Вчора стало відомо також про смерть лідера студентського руху політехнічного університету штату Ансоатегі Хуан Лопес.

Варто зазначити, що більшість у нинішній Національній асамблеї Венесуели належить опозиції, яка закликає президента Мадуро піти у відставку і вимагає президентських виборів, звинувачуючи президента і його політику в тому, що в країні відчувається нестача продовольства, що вже призвело до заворушень.

Мадуро відкинув вимоги опозиції і підписав указ про створення конституційної асамблеї, в яку увійдуть 500 осіб. Якщо йому вдасться переписати конституцію, то він зможе обійти конгрес країни, який контролюється опозиційними партіями.

Демонстрації в країні тривають вже близько місяця.