Протести у Венесуелі: загинула одна людина і постраждали десятки
- Сьогодні, 01:56
-
Розсилка
В ході демонстрацій проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро за добу постраждали близько 80 осіб
Мер муніципалітету в столичному окрузі Каракаса Барута Херардо Блайд заявив, що в ході протестів в столиці Венесуели 10 травня загинув один чоловік.
«З глибоким болем повідомляю, що сьогодні був убитий ще один молодий чоловік, Мігель Кастільо (26 років), який отримав міжреберну рану в Лас-Мерседесі», - написав він у своєму твіттері.
Крім того, в ході демонстрацій проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро за добу постраждали близько 80 осіб.
Con profundo dolor informo que hoy fue asesinado otro joven, Miguel Castillo (26años), por herida intercostal en Las Mercedes.— Gerardo Blyde (@GerardoBlyde) 10 травня 2017 р.