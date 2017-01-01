Протести у Венесуелі: загинула одна людина і постраждали десятки

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В ході демонстрацій проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро за добу постраждали близько 80 осіб

Мер муніципалітету в столичному окрузі Каракаса Барута Херардо Блайд заявив, що в ході протестів в столиці Венесуели 10 травня загинув один чоловік.

«З глибоким болем повідомляю, що сьогодні був убитий ще один молодий чоловік, Мігель Кастільо (26 років), який отримав міжреберну рану в Лас-Мерседесі», - написав він у своєму твіттері.

Крім того, в ході демонстрацій проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро за добу постраждали близько 80 осіб.