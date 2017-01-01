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    Протести у Венесуелі: загинула одна людина і постраждали десятки

    • Сьогодні, 01:56
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    В ході демонстрацій проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро за добу постраждали близько 80 осіб

    Мер муніципалітету в столичному окрузі Каракаса Барута Херардо Блайд заявив, що в ході протестів в столиці Венесуели 10 травня загинув один чоловік.

    «З глибоким болем повідомляю, що сьогодні був убитий ще один молодий чоловік, Мігель Кастільо (26 років), який отримав міжреберну рану в Лас-Мерседесі», - написав він у своєму твіттері.

    Крім того, в ході демонстрацій проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро за добу постраждали близько 80 осіб.

    мер
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