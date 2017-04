Протести в Кашмірі: під час сутичок із урядовими силами поранено близько 100 студентів

Внаслідок сутичок постраждали також працівники поліції

В індійському Кашмірі щонайменше сто студентів отримали поранення під час сутичок із урядовими силами. Про це повідомляє АР.

«Щонайменше 100 студентів із Кашміру отримали поранення в понеділок під час антиіндійських акцій протесту і сутичок з урядовими силами», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що постраждали працівники поліції.

Сотні студентів вийшли на вулиці, протестуючи проти поліцейського рейду в коледжі в південному місті Пулвама в суботу, в результаті якого щонайменше 50 студентів отримали поранення. Згідно з інформацією поліції, перше зіткнення сталося після того, як поліція спробувала заборонити протести.

Незабаром акції протесту поширилися на кілька коледжів у Срінагарі та інших частинах Кашміру, що призвело до сутичок між студентами та урядовими силами.

Brutality of Indian army is only matched by defiance of Kashmir. Thousands of Youth chanting Freedom slogans #BrutalitiesInKashmirByIndia pic.twitter.com/kHZukvRsAK