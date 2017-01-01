  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Протести в Кашмірі: під час сутичок із урядовими силами поранено близько 100 студентів

    • Сьогодні, 21:55
    • Розсилка
    Заворушення в Кашмірі
    Заворушення в Кашмірі

    Внаслідок сутичок постраждали також працівники поліції

    В індійському Кашмірі щонайменше сто студентів отримали поранення під час сутичок із урядовими силами. Про це повідомляє АР.

    «Щонайменше 100 студентів із Кашміру отримали поранення в понеділок під час антиіндійських акцій протесту і сутичок з урядовими силами», - йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що постраждали працівники поліції.

    Сотні студентів вийшли на вулиці, протестуючи проти поліцейського рейду в коледжі в південному місті Пулвама в суботу, в результаті якого щонайменше 50 студентів отримали поранення. Згідно з інформацією поліції, перше зіткнення сталося після того, як поліція спробувала заборонити протести.

    Незабаром акції протесту поширилися на кілька коледжів у Срінагарі та інших частинах Кашміру, що призвело до сутичок між студентами та урядовими силами.

    «Главком» також повідомляв, що в понеділок в Кашмірі також тривали масові заворушення і зіткнення з поліцією після опублікованих у соцмережах відео, де поліцейські використовують людину як живий щит.

    Читайте також
    студенти протест Індія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ