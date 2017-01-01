Протести в Москві: затриманий американський журналіст шокований свавіллям поліції РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путінський режим намагається залякати всіх, а не тільки тих, хто бореться проти нього

«Я підняв вище телефон, щоб зробити знімок в той час, як ОМОН почав раптово затримувати протестувальників, але фотографію я зняти не встиг, тому що мене схопили товсті руки. Поліцейський в чорному шоломі і куленепробивному жилеті потягнув мене в бік автозаку», - пише журналіст Алек Лун в британській газеті The Guardian, розповідаючи про своє затримання під час антикорупційної акції протесту в Москві в неділю.

«Я - іноземний журналіст», - казав Лун омонівцю. «Розведи ноги ширше», - була єдиний відповідь, в той час як поліцейський штовхнув журналіста на фургон і почав його обшукувати. Як розповідає Лун, його протримали п'ять з половиною годин, а потім відпустили, «але не всім так пощастило». «Звинувачення проти мене зняли, коли втрутилося МЗС, але сотням інших людей доведеться оскаржувати звинувачення на свою адресу в російській судовій системі, що часто носить кафкіанський характер: або ж виплати штраф або виконуй обов'язкові роботи», - розповідає автор.

Лун повідомляє, що перебуваючи в автозаку, він показав поліцейським акредитацію МЗС і пояснив, що виконував на акції свою роботу. «Коли я почав знімати їх на відео, вони вилучили мій телефон», - пише журналіст. Разом з ще 17 затриманими Лун був доставлений в поліцейську дільницю на околиці Москви, де йому повернули телефон. «Поліцейські, які сиділи за довгим столом під портретом Путіна, перешіптувалися, поки вони мучилися над заповненням заяв із звинуваченнями проти нас», - йдеться в статті. «Може, тебе звинувачують у вбивстві Кеннеді», - заявив з сарказмом черговий лейтенант Луну в відповідь на питання про те, на яких підставах затриманий американський журналіст.

«Деякі поліцейські, - розповідає Лун, - почали робити неправдоподібні заяви з приводу свідчень проти нас; один з них сказав, що я вигукував протестні гасла, що було неправдою. Як і більшість присутніх, врешті-решт мене звинуватили в «проведенні несанкціонованої демонстрації» - адміністративне правопорушення, що передбачає штраф або громадські роботи - і відпустили».

На думку журналіста, «недільні масові арешти дали зрозуміти, що після патріотичної ейфорії в зв'язку з Кримом російський уряд знову стурбований антикорупційним рухом,що посилився напередодні президентських виборів. Багато заарештованих разом зі мною були підлітками старшого віку або двадцятилітніми», - додає автор.

Як пише Лун, інженер на ім’я Альберт Комісарів розповів йому, що він просто проходив повз, коли його затримали в неділю. Наступного разу Комісарів збирається прийти на марш. «Сьогодні було надмірне, необгрунтоване насильство, - зазначив інженер в бесіді з автором. - Режим намагається залякати всіх, а не тільки тих, хто бореться проти нього».

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді. Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Поліція прийшла в офіс організації, заявивши, що планує провести обшук «через повідомлення про загрозу вибуху». На той час співробітники фонду вели онлайн-трансляцію антикорупційної акції. Поліція затримала всіх співробітників ФБК, які перебували в московському офісі. Їх відвезли до райвідділків, де вони провели всю ніч. Суди у справах затриманих мають відбутися сьогодні вранці. Їм інкримінують «непокору співробітнику поліції».

Після затримання співробітників в офісі ФБК продовжився обшук.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

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