Протести в РФ: Путін може відправити у відставку Медведєва, - російська опозиціонерка

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Відставка Медведєва є ймовірною, - Курносова

Відставка прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва в перспективі є досить імовірною в зв'язку з хвилею масових протестів. Таку думку висловила російський опозиційний політик, організатор антивоєнного руху Ольга Курносова, пише «Обозреватель».

«Відставка Медведєва є ймовірною. Але якщо вона відбудеться, то не в найближчі дні», - зазначила вона.

За словами Курносової, президент Володимир Путін дуже не любить приймати рішення під тиском обставин.

Як повідомлялось, Тверський районний суд Москви заарештував Олексія Навального на 15 діб. Навального визнали винним в непокорі співробітнику поліції.До цього суд також оштрафував політика на 20 тис. рублів (майже 9,5 тис.грн) за організацію мітингу.